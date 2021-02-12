الرقابة التموينية تحرر 43 محضرًا حملة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الجمعة، للرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 43 محضر تمويني بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة منهم: 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن وجود مخزن مواد غذائية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما جرى تحرير 6 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و4 تقارير نقص وزن رغيف الخبز، و4 تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، وتقريرين عدم وجود قائمة تشغيل، وتقرير تصرف في حصة من الدقيق.