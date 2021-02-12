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صور.. فحص 1346 مواطنًا خلال قافلة طبية في بني سويف

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صور.. فحص 1346 مواطنًا خلال قافلة طبية في بني سويف صور.. فحص 1346 مواطنًا خلال قافلة طبية في بني سويف

مصراوي Masrawy

02:22 م الجمعة 12 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية بسفا بمركز الفشن، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1346 مواطنا، وإجراء 95 تحليل الدم، و44 تحليل طفيليات، وإجراء 21 أشعة، 27 موجات فوق صوتية، وتحويل 25 مريضًا للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ 99 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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