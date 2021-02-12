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صور.. حملة لنظافة شاطئ الترابين في مدينة نويبع

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صور.. حملة لنظافة شاطئ الترابين في مدينة نويبع صور.. حملة لنظافة شاطئ الترابين في مدينة نويبع

مصراوي Masrawy

02:18 م الجمعة 12 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لتنظيف الشاطئ بمنطقة الترابين، بالتعاون مع جمعية حماية.

وقال اللواء محمد منصور شعير، رئيس المدينة، أن الحملة استهدفت اليوم شاطئ الترابين، ليكون الشاطئ جاهزًا لاستقبال المواطنين وزائري المدينة.

وأوضح رئيس المدينة أن المدينة تشهد حالة رواج سياحي، وخاصة السياحة الداخلية، تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، وتوافد العشرات إلى المدينة يوميًا للاستمتاع بأجوائها الشتوية الدافئة، وممارسة الغوص.

وأكد رئيس المدينة، أن حملات النظافة تجري بشكل دوري على كافة الشواطئ، والمناطق السياحية الحيوية، وأيضًا الشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، من خلال الدفع بالمعدات الثقيلة الخاصة بمجلس المدينة، إضافة لجهود ومساهمات جمعية حماية بنويبع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

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