30 سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية في موانئ بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن المكتب الإعلامي لموانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن أنها سجلت دخول وخروج 30 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 6، ومن المنتظر وصول 4، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 4، ومن المنتظر استقبال 3، كما سجل الميناء خروج واحدة بضائع عامة ومن المنتظر دخول واحدة أخرى.

وأكدت على أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.