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محافظ أسيوط: 67 مدرسة جديدة في القرى الأكثر احتياجًا بـ318 مليون جنيه

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محافظ أسيوط: 67 مدرسة جديدة في القرى الأكثر احتياجًا بـ318 مليون جنيه محافظ أسيوط: 67 مدرسة جديدة في القرى الأكثر احتياجًا بـ318 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

02:04 م الجمعة 12 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عن إنشاء وطرح عدد 67 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية في قطاع التعليم بالمحافظة، بإجمالي عدد فصول 883 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 318 مليون و939 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية.

وقال المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع أسيوط، إنه جرى استلام 37 مدرسة جديدة بعدد 533 فصلًا بتكلفة 818 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 30 مدرسة جديدة يجري العمل بها بعدد 282 فصل بتكلفة 135 مليون جنيه.

وأشار مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إلى أن الهيئة قامت بتوريد عدد 7 آلاف مقعد "تختة" مدرسية جديدة ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي بمدارس القرى الأكثر احتياجاً التي جرى استلامها ابتدائياً للعام المالي 2020 / 2021 .

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