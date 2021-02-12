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إصابة 5 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

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إصابة 5 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ إصابة 5 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:01 م الجمعة 12 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، ما بين جروح، وكدمات، وإصابات أخرى متفرقة بالجسد، وذلك إثر وقوع حادث تصادم، سيارتي ملاكي، على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وصول 5 مصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي، بإدعاء حادث تصادم سيارتي ملاكي بالقرب من قرية بر بحري التابعة لمركز البرلس.

وتبين أن المصابين هم: سيد شعبان محمد، 48 عاما، مصاب بجرح قطعي فوق العين اليسري، وعمر ماهر عبد الهادي، 25 عاما، مصاب بكدمة بالصدر، محمد عبدالخالق درازه، 26 عاما، مصاب بجرح قطعي فوق العين اليمني، وفاطمة خالد عبدالمعطي، 22 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، وممدوح فرج محمد، مصاب بكدمات خفيفه متفرقة بالجسد.

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