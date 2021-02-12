بعد تعطل 10 سنوات.. عودة الحياة لمشروع الصرف الصحي في أبنوب والفتح

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والتي جرى إنشاؤها بقرية عرب مطير ضمن المشروع المتكامل لخدمة "أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة وقرية بني مر والوادي الأسيوطي".

وقال محافظ أسيوط، إن محطة الصرف الصحي بطاقة انتاجية 82 ألف م3/ يوم وبتكلفة إجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض أسباني بتكلفة 9,3 مليون يورو، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل العقبات لبدء التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع بعد تعطل وتعثر دام أكثر من 10 سنوات.

واستمع المحافظ إلى معدلات الإنجاز وتلافي الملاحظات النهائية تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل كما تفقد مراحل المشروع التي تقوم على المعالجة البيولوجية، كما تفقد أحواض التهوية والترسيب والمعالجة الابتدائية ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة ولوحة توزيع الكهرباء بالمحطة؛ مشيرًا إلى أن المشروع يشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة.