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ارتكبوا 24 جريمة.. ضبط 5 متهمين بسرقة السيارات والمتاجر في الإسكندرية

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ارتكبوا 24 جريمة.. ضبط 5 متهمين بسرقة السيارات والمتاجر في الإسكندرية ارتكبوا 24 جريمة.. ضبط 5 متهمين بسرقة السيارات والمتاجر في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:05 م الجمعة 12 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض 5 عاطلين، لاتهامهم بتكوين تشكيلين عصابين، تخصصا في سرقة السيارات والمتاجر، فيما تبين ارتكابهم 24 جريمة سرقة.

كانت معلومات وردت لوحدتي مباحث قسمي شرطة أول وثالث المنتزه تفيد تكوين 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وسرقة المتاجر.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم، واعترفوا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوعة.

وفي سياق متصل، جرى ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المتاجر، يضم عاطلين، لهما معلومات جنائية، واعترفا بارتكاب 7 سرقة.

أرشد أفراد التشكيلين العصابيين عن المسروقات لدى 3 أشخاص- سيئ النية- لهم معلومات جنائية، بينهم مالك كشك، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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