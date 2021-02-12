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"استبدال الأرز بالذرة".. ضبط واقعة غش تجاري في بورسعيد

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"استبدال الأرز بالذرة".. ضبط واقعة غش تجاري في بورسعيد "استبدال الأرز بالذرة".. ضبط واقعة غش تجاري في بورسعيد

مصراوي Masrawy

01:04 م الجمعة 12 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، صباح اليوم الجمعة، لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كيمات من أجولة خاصة بالأرز بداخلها ذرة عويجة، وتباع للمواطنين على أنه أرز، بالمخالفة للقانون رقم 281 سنة 1994 الخاص بالغش التجاري ومنع التدليس، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما جرى تحرير 5 محاضر لمحال تجارية في نطاق حي العرب لمخالفتها القانون رقم 100 سنة 1957 الخاص بالأوكازيون، وذلك لقيام هذه المحال بعمل أوكازيون بدون تصريح، تواصل مديرية التموين حملتها لضبط المخالفات.

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