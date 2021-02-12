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ضبط 8.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

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ضبط 8.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية ضبط 8.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:01 م الجمعة 12 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث بالقليوبية 8.5 طن "لحمة مفرومة، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي" قبل ترويجها في الأسواق داخل ثلاجة في القليوبية، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بوجود صفقة لحمة مفرومة وكبدة منتهية الصلاحية في ثلاجة بناحية القليوبية.
جرى شن حملة مكبرة، بعد التحقق من صحة المعلومات، وجرى ضبط 8.5 طن مفروم لحوم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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