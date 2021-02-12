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صور.. ضبط 3 أطنان دواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

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صور.. ضبط 3 أطنان دواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية صور.. ضبط 3 أطنان دواجن وأسماك مجهولة المصدر في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:45 م الجمعة 12 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور بركات محمد علي، مدير المديرية، عدة حملات تفتيشية على مدى الأسابيع الأربعة الماضية؛ لضبط ومراجعة الأسماك والدواجن اللحوم المعروضة في الأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشهدت الحملات تحرير 71 محضر مخالفة لمحلات جزارة وثلاجات حفظ لحوم ومجازر دواجن، فضلًا عن مخالفات بمحلات بيع دواجن ومحلات وشادر بيع أسماك، فيما جرى ضبط 377 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى 101 كيلو لحوم و88 كيلو دواجن و40 كيلو أسماك، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى ضبط طن و672 كيلو لحوم مُجمدة ولحوم مُصنعة، و618 كيلو كبدة، و3 أطنان و759 كيلو دواجن و88 كيلو أسماك، جميعها مجهولة المصدر، وجرى سحب عينات لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

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