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تحرير 33 محضرًا لمصانع في القليوبية

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تحرير 33 محضرًا لمصانع في القليوبية تحرير 33 محضرًا لمصانع في القليوبية

مصراوي Masrawy

12:30 م الجمعة 12 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شن مجلس مدينة الخانكة، حملة للتفتيش على المصانع بمنطقة الصفا الصناعية بعرب العليقات لمتابعة التشغيل للمصنع بالإجراءات الصحيحة من الترخيص والصحة والسلامة المهنية ووضع فلاتر للمصانع التي ينبعث منها أدخنة للحفاظ علي صحة العاملين بها والمواطنين لعدم انبعاث روائح وأدخنة مضرة لصحة المواطنين.

واتخذت الحملة الإجراءات القانونية لكل مصنع يعمل بدون ترخيص وعدم وضع فلاتر لكل مدخنة والتي تُخلف تراكمات وإشغالات أمام مصنعه وكذا التأكد من ارتداء جميع العمال للكمامات للحافظ على جميع العاملين.
وجرى مراجعة تطبيق إجراءات الكشف الحراري على جميع العاملين بالمصانع، وارتداء الكمامات وتطبيق المصانع للتباعد والمسافات بين العمال، كما جرى التشديد على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الصناعية بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بها ولضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
وشددت اللجنة على ضرورة تنظيم العمل داخل المصانع وتنظيم الورديات بتخفيض عدد العاملين دون التأثير على الإنتاج وحررت اللجنة 30 محضرًا لمصانع بسبب عدم ارتداء العمال بها كمامات و3 محاضر لمصانع لم تتخلص من مخلفاتها بالطرق البيئية المتبعة.

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