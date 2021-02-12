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إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في بني سويف

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إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في بني سويف إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في بني سويف

مصراوي Masrawy

12:18 م الجمعة 12 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:
واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة .

أسفرت الحملات عن تحرير 104 محاضر لمواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية، وفض 9 سرادقات أفراح، وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، فضلا عن غلق 5 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية التي جرى إقرارها.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

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