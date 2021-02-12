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صور.. حملة في "زراعة بورسعيد" لمكافحة "القوارض"

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صور.. حملة في "زراعة بورسعيد" لمكافحة "القوارض" صور.. حملة في "زراعة بورسعيد" لمكافحة "القوارض"

مصراوي Masrawy

11:56 ص الجمعة 12 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة في محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الجمعة، للمرور على الزراعات بمنطقة جنوب بورسعيد.

وأشار المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة، إلى أنه جرى المرور على الزراعات بمنطقة جنوب بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وذلك بمنطقة الـ2000 فدان، لافتًا أنه جرى متابعة أشجار النخيل وأعمال المكافحة الخاصة بها، والتأكيد على المزارعين بتوافر المبيدات المدعمة بنصف الثمن من قبل الوزارة لمكافحة سوسة النخيل.

وأكد على أنه جرى الاستعداد لحملة مكافحة القوارض في زراعات القمح، وحصر بؤر الإصابة، وأنه جرى الخلط للمبيدات المستخدمة في الحملة التي ستبدأ يوم 14 فبراير الجاري ولمدة 10 أيام، وجرى الانتهاء من عمل محاضر الخلط وتجهيز المبيدات وتعبئتها بالجرعات المناسبة.

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