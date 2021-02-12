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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي بسوهاج

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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي بسوهاج إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:50 ص الجمعة 12 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
أصيب ٤ أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة على الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج بانقلاب سيارة على الكورنيش الغربي أمام مجمع هيئة قضايا الدولة، ووجود مصابين.

تبين إصابة: "مينا. أ" ١٨ عامًا مصابًا بخلع بالكتف الأيمن، "مينا. أ" ١٨ عامًا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، "جورج. م" ١٨ عامًا مصابًا بنزيف في المخ، "أندرو. و" ١٨ عامًا مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

جري نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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