مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى طفل مصرعه، اليوم الجمعة، صعقًا بالكهرباء عقب ملامسة يده أسلاك عارية أثناء اللهو بالمنزل، بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "أحمد. م" البالغ من العمر عامين ويقيم نجع عصر النويرات دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والده أنه أثناء لهو ابنه المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية ما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.