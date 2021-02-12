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لخطورته الداهمة.. إزالة عقار قديم من 3 طوابق غربي الإسكندرية

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لخطورته الداهمة.. إزالة عقار قديم من 3 طوابق غربي الإسكندرية لخطورته الداهمة.. إزالة عقار قديم من 3 طوابق غربي الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:40 ص الجمعة 12 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة كرموز، وذلك لخطورته الداهمة على حياة المارة والمواطنين.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية شكوى من أحد المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بالعقار رقم 10 شارع آمون متفرع من شارع راغب بمنطقة كرموز.

ووجهت سحر شعبان، رئيس حي غرب، بتنفيذ حملة إزالة للعقار بعدما تبين صدور قرار هدم لم ينفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وشددت رئيس حي غرب الإسكندرية على ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لافتة إلى أن الحي يتلقى الشكاوى عبر صفحات التواصل الاجتماعي واللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية.

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