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"تربية الإسكندرية" تنفذ برنامج التأهيل التربوي عن بعد لغير المعلمين

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"تربية الإسكندرية" تنفذ برنامج التأهيل التربوي عن بعد لغير المعلمين "تربية الإسكندرية" تنفذ برنامج التأهيل التربوي عن بعد لغير المعلمين

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11:13 ص الجمعة 12 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:
وافقت الأكاديمية المهنية للمعلمين على قيام كلية التربية جامعة الإسكندرية، بتنفيذ برنامج التأهيل التربوي عن بعد Online، والذي يستهدف المعلمين من غير خريجي "التربية" ومعلمي المدارس الخاصة والدولية، وذلك للنهوض بمستوى التعليم.
وقال الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات التربوية، في بيان له، اليوم الجمعة، إن البرنامج الذي يقدمه المركز يسهم في دعم التنمية المهنية للمعلمين، وإكسابهم مهارات التعليم عن بعد ومواكبة متغيرات العصر.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مروة العدوى، المدير التنفيذي لمركز الخدمات التربوية، آلية تنفيذ برنامج التأهيل التربوي عن بعد online من خلال منصة Microsoft teams.
وقدمت العدوي، شرح تفصيلي للمتدربين حول استعمال المنصة، وعرض للروابط الالكترونية لجميع أدوات تقييم البرنامج التدريبي فيما يخص الاختبارات للمعارف والمهارات الخاصة بالبرنامج التدريبي، واستمارات تقييم المدربين والمتدربين.

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