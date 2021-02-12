غدًا.. قطع التيار الكهربائي عن 8 قرى في شبين القناطر بالقليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت المهندسة أمال بركات وكيلة وزارة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى شبين القناطر بالقليوبية، لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبين القناطر يوم السبت الموافق 13 فبراير، بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى قرى "كفر شبين - كفر سندوة - المريج - نوب - كفر طحا - طحا - جزء من كفر الشوبك - تل بنى تميم"، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التي سيجرى إجراؤها.

وأوضحت آمال بركات، أنه جرى إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتي تصل ساعاتين.