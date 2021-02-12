أخبار عاجلة

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. دورة لتدريب سيدات جنوب سيناء على "أساسيات الباترون"

Print
صور.. دورة لتدريب سيدات جنوب سيناء على "أساسيات الباترون" صور.. دورة لتدريب سيدات جنوب سيناء على "أساسيات الباترون"

مصراوي Masrawy

11:18 ص الجمعة 12 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، دورة تدريبية بمدينة الطور، لتدريب السيدات والفتيات على أساسيات الباترون، بمشغل التدريب بمدينة الطور.

وقالت أميمة محمد إبراهيم، منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بجنوب سيناء، إن الدورة استهدفت تدريب 11 سيدة وفتاة من مختلف الفئات" ربات منزل، حضر، بدويات"، لمدة أسبوعين .

وأوضحت منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص في تصريح لها اليوم الجمعة، أنه جرى تدريب السيدات والفتيات على كيفية نقل الباترون، ووضعه على القماش وقصه ثم تفصيله وتشطيبه بصورة جيدة .

وأكدت أن وحدة المرأة حريصة على تدريب السيدات على كافة المهن وإعدادهم لإقامة المشروعات متناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل لهم، وتحويل المرأة السيناوية إلى سيدة منتجة تساهم في تحسين الدخل الأسري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

شبكة عيون الإخبارية