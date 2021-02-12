صور.. دورة لتدريب سيدات جنوب سيناء على "أساسيات الباترون"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، دورة تدريبية بمدينة الطور، لتدريب السيدات والفتيات على أساسيات الباترون، بمشغل التدريب بمدينة الطور.

وقالت أميمة محمد إبراهيم، منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بجنوب سيناء، إن الدورة استهدفت تدريب 11 سيدة وفتاة من مختلف الفئات" ربات منزل، حضر، بدويات"، لمدة أسبوعين .

وأوضحت منسق وحدة المرأة وتكافؤ الفرص في تصريح لها اليوم الجمعة، أنه جرى تدريب السيدات والفتيات على كيفية نقل الباترون، ووضعه على القماش وقصه ثم تفصيله وتشطيبه بصورة جيدة .

وأكدت أن وحدة المرأة حريصة على تدريب السيدات على كافة المهن وإعدادهم لإقامة المشروعات متناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل لهم، وتحويل المرأة السيناوية إلى سيدة منتجة تساهم في تحسين الدخل الأسري.