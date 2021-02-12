أخبار عاجلة

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. تطهير المساجد قبل صلاة الجمعة في بورسعيد

Print
صور.. تطهير المساجد قبل صلاة الجمعة في بورسعيد صور.. تطهير المساجد قبل صلاة الجمعة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:15 ص الجمعة 12 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مساجد محافظة بورسعيد، حملات، صباح اليوم الجمعة، لتطهير وتعقيم مساجد المحافظة قبل صلاة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وأشار الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، خلال متابعته أعمال التطهير والتعقيم، إلى أنه شدد على متابعة التطهير والتعقيم المستمر بالمساجد بشكل يومي، والإلتزام بخطبة الوزارة والوقت المحدد بحيث لا يزيد وقت الخطبة عن 10 دقائق.

وأكد على أنه وجه الأئمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية باصطحاب كل مصلي سجادة الصلاة والكمامة الخاصه به، واستمرار عدم فتح دورات المياه نهائيًا وغلقها غلقًا تامًا، وعدم فتح مصليات السيدات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

شبكة عيون الإخبارية