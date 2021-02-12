صور.. تطهير المساجد قبل صلاة الجمعة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مساجد محافظة بورسعيد، حملات، صباح اليوم الجمعة، لتطهير وتعقيم مساجد المحافظة قبل صلاة الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، خلال متابعته أعمال التطهير والتعقيم، إلى أنه شدد على متابعة التطهير والتعقيم المستمر بالمساجد بشكل يومي، والإلتزام بخطبة الوزارة والوقت المحدد بحيث لا يزيد وقت الخطبة عن 10 دقائق.

وأكد على أنه وجه الأئمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية باصطحاب كل مصلي سجادة الصلاة والكمامة الخاصه به، واستمرار عدم فتح دورات المياه نهائيًا وغلقها غلقًا تامًا، وعدم فتح مصليات السيدات.