مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة اختناقًا بالغاز في أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر تسرب الغاز داخل منزلهم بشارع ثابت بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق داخل منزلهم.

انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وفاة "نفين. ح. ب. ت" 45 عامًا، و"حلمى. ب. ت" 70 عامًا، و"ماريا. م.ن" 20 عامًا، و"كارول. م. ن" 16 عامًا، نتيجة استنشاق غاز داخل منزلهم.

وقال شهود العيان لـ"مصراوي":" إن الجيران لاحظوا عدم ظهورهم وخروجهم من المنزل منذ ثلاثة أيام، فتوجهوا إلى المنزل للسؤال وطرق الباب ولم يستجيبوا فقاموا بكسر الباب وجدوا الجثث".

وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.