أخبار عاجلة

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة اختناقًا بالغاز في أسيوط

Print
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة اختناقًا بالغاز في أسيوط مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة اختناقًا بالغاز في أسيوط

مصراوي Masrawy

11:00 ص الجمعة 12 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر تسرب الغاز داخل منزلهم بشارع ثابت بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق داخل منزلهم.

انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وفاة "نفين. ح. ب. ت" 45 عامًا، و"حلمى. ب. ت" 70 عامًا، و"ماريا. م.ن" 20 عامًا، و"كارول. م. ن" 16 عامًا، نتيجة استنشاق غاز داخل منزلهم.

وقال شهود العيان لـ"مصراوي":" إن الجيران لاحظوا عدم ظهورهم وخروجهم من المنزل منذ ثلاثة أيام، فتوجهوا إلى المنزل للسؤال وطرق الباب ولم يستجيبوا فقاموا بكسر الباب وجدوا الجثث".

وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

شبكة عيون الإخبارية