ضبط 50 أسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب محل لحام "شكمانات"، بناحية مشتهر دائرة مركز طوخ؛ وذلك لاستخدامه وتخزينه كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط صاحب محل لحام "شكمانات"، بناحية مشتهر دائرة مركز طوخ؛ لاستخدامه وتخزينه كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر، مستغلا الظروف الراهنة، من انتشار فيروس كورونا، وجرى ضبط 50 أسطوانة، وتسليمها لمستشفى حميات بنها، لحين صدور قرار النيابة.