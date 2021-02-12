تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - (أ ش أ):

استقبل ميناء دمياط 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4843 شاحنة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و800 طن تشمل 11 ألفا و270 طن فوسفات و12 ألفا و530 طن يوريا ،بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و811 طنا تشمل : 9 آلاف و730 طن ذرة و4600 طن خردة و1495 طن خشب زان و7500 طن كسب صويا و1941 طن صودا و2400 طن سكر و12593 طن قمح.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 606 حاوياوت مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و روسيا و الصين و انجلترا و هولندا و ايطاليا و بنجلاديش و اليابان و سلوفينيا و اسبانيا و امريكا و الهند و مالطا و سنغافورة و سيريلانكا ، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 968 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 910 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 59 ألفا و676 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38 ألفا و526 طنا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2616 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، و قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادما من 6 أكتوبر .