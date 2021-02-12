تعقيم وصيانة.. تفاصيل استعدادات "آثار أسوان" لتعامد الشمس في أبو سمبل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران :

أنهت منطقة آثار أسوان والنوبة، الاستعدادات الخاصة باحتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية، في ظاهرة فلكية فريدة تحدث مرتين فى العام فى 22 أكتوبر و22 فبراير.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن الاستعدادات لاحتفالات تعامد الشمس بدأت منذ أسبوعين، وجرى فيها إجراء صيانة كاملة للمعبدين وتنظيفهما من الأتربة ومخلفات الطيور، وإزالة البقع الناتجة عن مخلفات الطيور عن طريق أخصائي الترميم بالمعبد، وأجرينا أعمال صيانة كاملة لشبكة الإنارة والإضاءة داخل المعبد وخارجه، وصيانة كاميرات المراقبة والبالغ عددها 64 كاميرا لتأمين منطقة المعبدين بالكامل، كما جرى رش وتعقيم المعبدين والمنطقة المحيطة بهما وعمل صيانة لعربات الجولف والتي تنقل الزوار من بوابة الدخول إلى ساحة المعبد وعودتهم من اجل راحة ومساعدة كبار السن والمرضى من الزوار.

وأضاف سعيد: قمنا بزيادة مساحة اللاند سكيب المحيطة بالمعبد، وتقليم وتجميل أشجار الزينة، وتجميل الشوارع المحيطة والمؤدية الى المعبد بالتعاون مع مجلس مدينة أبو سمبل .

وأكد سعيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس ولن يسمح بدخول أي زائر بدون ارتداء كمامة وقبل قياس درجة حرارته كما سيجرى تطبيق التباعد بين الزائرين قدر المستطاع، وسيجرى تركيب شاشتين عملاقتين لعرض الظاهرة أمام المعبد.

على الجانب الآخر أعلنت محافظة أسوان عن تنظيم عدد من الاحتفالات بمناسبة مهرجان تعامد الشمس لفرق الفنون الشعبية داخل قصور الثقافة المنتشرة بجميع مدن ومراكز المحافظة