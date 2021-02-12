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شكري يبحث الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط في اجتماع وزاري بأثينا

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شكري يبحث الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط في اجتماع وزاري بأثينا شكري يبحث الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط في اجتماع وزاري بأثينا

مصراوي Masrawy

11:51 م الخميس 11 فبراير 2021

القاهرة - (د ب أ):

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء كل من واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات بهدف تناول تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري أكد في الاجتماع أهمية استغلال إمكانات التعاون المتاحة لدى بلدان المنطقة لتحقيق المصالح المتبادلة ومجابهة التحديات والأخطار المُشتركة.

وذكر المُتحدث الرسمي أن مداخلة الوزير شكري تضمنت تأكيدا على أهمية احترام كافة دول المنطقة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف حافظ أن شكري استعرض في مداخلته موقف مصر من أهم القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدد على محورية القضية الفلسطينية للأمن والاستقرار وأكد على ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية لها على أساس حل الدولتيّن، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن مداخلة الوزير شكري تضمنت أيضا موضوع مكافحة الإرهاب وأهمية مواجهة هذه الآفة من خلال العمل الحازم والجماعي بهدف النجاح في دحر خطر الإرهاب والعنف والتطرف، فضلا عن موضوع انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تتطلب كذلك مقاربات جماعية لمعالجتها.

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