أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 50 اسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

Print
ضبط 50 اسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية ضبط 50 اسطوانة أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:29 م الخميس 11 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث بالقليوبية، القبض على صاحب محل لحام "شكمانات"، بناحية مشتهر دائرة مركز طوخ، وذلك لاستخدامه وتخزينه كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط صاحب محل لحام "شكمانات"، بناحية مشتهر دائرة مركز طوخ، لاستخدامه وتخزينه كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر، مستغلا الظروف الراهنة، من انتشار ، وجرى ضبط 50 أسطوانة، وتسليمها لمستشفى حميات بنها، لحين صدور قرار النيابة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

شبكة عيون الإخبارية