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"صحة نجران" تحقق المركز الأول بمؤشر الالتزام بمعايير السلامة الدوائية

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"صحة نجران" تحقق المركز الأول بمؤشر الالتزام بمعايير السلامة الدوائية "صحة نجران" تحقق المركز الأول بمؤشر الالتزام بمعايير السلامة الدوائية
خلال النصف الثاني من 2020 على مستوى مديريات الشؤون الصحية بالمملكة

حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، على المركز الأول في مؤشر الالتزام بالسلامة الدوائية على مستوى التجمعات ومديريات الشؤون الصحية بوزارة الصحة خلال النصف الثاني من العام 2020م، وفقاً لمؤشر السلامة الدوائية الذي تصدره وزارة الصحة لتعزيز الجوانب الوقائية والسلامة الدوائية.

وتفصيلاً، يهدف برنامج السلامة الدوائية إلى الوقاية من حدوث الأخطاء الدوائية أو التأثيرات العكسية للأدوية، وتقييم نظام استعمال الدواء لتحديد الثغرات وإنشاء محاذير السلامة، وإنشاء ومراجعة سياسات وعمليات استعمال الدواء، ومراجعة وتحليل تقارير الأخطاء الدوائية، ووضع التوصيات من أجل التحسين.

ويأتي هذا الإنجاز بعد عمل دؤوب وجهد مستمر لمنسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة، بقيادة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، للرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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