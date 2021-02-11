عودة "جيوفينكو" والمفرج تدعم أوراق الهلال أمام ضمك

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تعافى ثنائي الهلال الإيطالي جيوفينكو ومتعب المفرج من الإصابة، حيث شارك الثنائي، اليوم الخميس، في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، في إطار تحضيراته لمواجهة ضمك، الأحد المقبل، لحساب الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وباتت مشاركة الثنائي في مباراة ضمك المقبلة، التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، بيد مدرب الفريق الروماني رازفان.

وعلى صعيد آخر، وصل سلمان الفرج قائد الهلال، صباح الخميس، إلى الرياض قادماً من الدوحة، بعد إجراء عملية جراحية في مفصل القدم.