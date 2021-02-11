تكريم الطلاب المتميزين في واحة الفرافرة في بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مدرسة الفرافرة الرسمية للغات، وبدأ بزيارة بمعرض رياض الأطفال داخل المدرسة والمصمم بشكل جمالي لائق ويحتوي على العديد من الوسائل التعليمية.

كما تفقد النيلي، معرض الطلاب الموهوبين والذي يحتوي على العديد من الأعمال الفنية والإبداعية لطلاب واحة الفرافرة، كما تضمنت جولته التفقدية بمركز الفرافرة، متابعة مجموعات التقوية بالمدرسة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، كل من، شهد عبد الله محمد، فاطمة محمد عبد الغنى، حنين محمد عبد الستار، وذلك لتميزهم وتفوقهم والحرص على المشاركة بالعديد من الأنشطة.