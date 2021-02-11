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"البحوث العلمية والإفتاء" تعتمد ترقية عدد من موظفيها

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"البحوث العلمية والإفتاء" تعتمد ترقية عدد من موظفيها "البحوث العلمية والإفتاء" تعتمد ترقية عدد من موظفيها

اعتمد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، ترقية عدد من الموظفين في مراتب مختلفة من الثالثة إلى العاشرة.

وقدم "العواد" التهنئة لجميع الموظفين الذين شملتهم الترقية.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مشعان بن مرزوق المطيري، أن جميع الموظفين المستحقين للترقية لهذه الفترة والمنطبقة عليهم شروط الترقية ممن أكملوا المدة النظامية وانطبقت عليهم شروط الترقية قد تمت ترقيتهم، وبذلك أنهت الرئاسة كل قوائم الانتظار.

وأعرب "المطيري" عن تطلعه أن يقدموا المنتظر والمأمول منهم من خلال المراتب الجديدة، وأن تكون حافزًا نحو المزيد من الجهود المتميزة والإنتاج الإبداعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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