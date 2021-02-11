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مستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عمليتين نوعيتين باستخدام "الروبوت"

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مستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عمليتين نوعيتين باستخدام "الروبوت" مستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عمليتين نوعيتين باستخدام "الروبوت"
عانى من مشاكل في الكلى.. وغادرا بصحة جيدة

مستشفى عسير المركزي ينجح في إجراء عمليتين نوعيتين باستخدام

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي، تحت إشراف رئيس قسم المسالك استشاري جراحة المسالك الدكتور سلطان الشهري، وبقيادة استشاري جراحة المناظير الدقيقة والروبوت والمسالك البولية الدكتور علي القحطاني؛ في إجراء عمليتين نوعيتين.

جاءت العملية الأولى لاستئصال كلية لمريض كان يعاني من عيب خلقي بالكلية، نتج عنه ضمور في الكلية وتكوّن حصوات وآلام متكررة. وقد تم إجراء استئصال للكلية المتأثرة باستخدام تقنية الروبوت.

والثانية لمريض آخر عانى من تشوّه في اتصال الحالب مع حوض الكلية؛ مما نتج عنه تأثر في وظيفة الكلية، وأجري ترميم حوض الكلية مع الحالب بتقنية الروبوت أيضًا.

وغادر المريضان المستشفى وهما بصحة جيدة - ولله الحمد -.

وتعدّ تقنية "الروبوت" من التقنيات المتقدمة في الجراحات؛ حيث تُقدِم للجراحين رؤية ثلاثية الأبعاد وبتفاصيل دقيقة، كما أن هذه التقنية تضيف للجراحين خاصيتين مهمتين للقيام بالعمليات الدقيقة، وهي مرونة الحركة في كل الاتجاهات والزوايا، والتي تتفوق على اليد البشرية في إلغاء الحركة اللاإرادية، إضافةً إلى أن كمية النزف تكون أقل بكثير من العمليات التقليدية - بمشيئة الله -.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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