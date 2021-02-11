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صور.. محافظ السويس يتفقد موقع حريق "مستودع عجرود"

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صور.. محافظ السويس يتفقد موقع حريق "مستودع عجرود" صور.. محافظ السويس يتفقد موقع حريق "مستودع عجرود"

مصراوي Masrawy

06:10 م الخميس 11 فبراير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس موقع حريق مستودع عجرود، وجهود رجال الحماية المدنية والأمن الصناعي في إخماد النيران التي نشبت في المستودع الجديد تحت الإنشاء بطريق السويس القاهرة.

وقدم المحافظ الشكر للعميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية ورجال الدفاع المدني في السويس ورجال الإسعاف الذين تواجدوا وقدموا الخدمات الطبية بموقع الحريق بإشراف الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف.

وانتقل محافظ السويس يرافقه نائبه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، لموقع الحريق للوقوف على جهود اخماد النيران وتقديم أي دعم يتطلبه الموقف.


وكان الحريق نشب بالمستودع الجديد الذي جرى إنشاؤه داخل منطقة المستودعات في عجرود في إطار خطة التوسع في المستودعات الاستراتيجية التي تنفذها شركة أنابيب البترول.

وأجرى المهندسين والفنيين الاختبار بعد ضخ كمية كبيرة من المياه داخل المستودع الجديد "تنك" وأثناء ذلك نشب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية الأمر الذي أدى الى تصاعد أعمدة الدخان الأسود، أثارت الخوف والفزع في نفوس المارة على طريق السويس- القاهرة.

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