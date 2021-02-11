"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار عبدالله علي مدير نيابة مركز بنها، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات، بقرية الشموت مركز بنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مباحث مركز بنها، شنت حملة مكبرة علي وكر المتهمين بالإتجار في المخدرات بقرية الشموت، مركز بنها، بعد ورود معلومات سرية للواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بنشاطهم الإجرامي، وتمكنت الحملة من ضبطهم.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها،

وتوصلت تحريات فريق البحث والذي شارك فيه النقباء أحمد رزق، وإسلام صادق، وعمرو حسام، أن المتهمين يديرون بؤرة إجرامية بقرية الشموت لتجارة المخدرات.

وبعد استصدار إذن من النيابة داهمت قوة أمنية البؤرة الإجرامية وجرى ضبط المتهمين "محمد س" وشهرته "سوسو" زعيم التشكيل مسجل خطر فئة أ، ومطلوب ضبطه في قضايا بإجمالي أحكام 28 سنة، في اتهامات بالإتجار في المخدرات ومعاونيه "محمد.ع"، و"محمدي.ر"، وبحوزتهم بندقية آلية بها 11 طلقة، ومسدس حلوان عيار 9 مللي، وخزنتين و8 طلقات، و10 كيلو بانجو، و120 قرص، أومتريل و113 قرص أبتريل، و8 هواتف محمولة وميزان حساس.

وبمواجهتهم أقروا بالإتجار في المخدرات علي نطاق واسع وأنهم أقاموا "دولاب" في بؤرة إجرامية داخل قرية الشموت مركز بنها، وأن الأسلحة المضبوطة لحماية تجارتهم، والمضبوطات بحوزتهم بقصد الإتجار.