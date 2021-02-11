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صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس

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صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس

مصراوي Masrawy

05:20 م الخميس 11 فبراير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

نجحت جهود رجال الحماية المدنية، والأمن الصناعي بشركات البترول في إخماد حريق مستودع المواد البترولية الذي نشب خلال عملية الاختبار اليوم الخميس.

وقال مصدر مسؤول بقطاع البترول في السويس إن الأدخنة السوداء بموقع الحريق اختفت، وجرى السيطرة على الحريق بشكل تام بعد جهود استمرت 3 ساعات بذل فيها الإطفاء التابعين للحماية المدنية، ورجال الأمن الصناعي جهودا كبيرة لمحاصرة النيران داخل المستودع الجديد بمنطقة عجرود، وخلال أعمال التبريد للمستودعات الأخرى وخطوط إمداد المواد البترولية لمناطق التغذية.

وكان الحريق نشب بالمستودع الجديد الذي جرى إنشاؤه داخل منطقة المستودعات في عجرود في إطار خطة التوسع في المستودعات الاستراتيجية التي تنفذها شركة أنابيب البترول.

وأجرى المهندسون والفنيون الاختبار بعد ضخ كمية كبيرة من المياه داخل المستودع الجديد "تنك" وأثناء ذلك نشب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية الأمر الذي أدى الى تصاعد أعمدة الدخان الأسود، أثارت الخوف والفزع في نفوس المارة على طريق السويس- القاهرة.

وتابع المصدر أن شركات السويس لتصنيع البترول "المعمل" والنصر للبترول وأنابيب البترول، وسوميد وبتروجاس والحماية المدنية في السويس دفعوا بسيارات الإطفاء المجهزة بخزانات الفوم لكسر مثلث الاشتعال بهدف إخماد النيران قبل امتدادها لباقي المستودعات وخطوط البترول الممتدة إلى مناطق التغذية.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، وأصيب 7 من المشاركين في اخماد الحريق باختناقات، وجرى نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

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