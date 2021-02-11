إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اعتباراً من غد الجمعة وبعد غد 13 فبراير السبت للكشف والعلاج مجانًا فى مختلف التخصصات الطبية بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتتضمن القوافل الطبية حزمة من التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية، وتضم القوافل التخصصات المختلفة.

وسبق أن أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية، بجميع محافظات الجمهورية، تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.