للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين"

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تطلق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مجموعة من الدورات الإفتراضية عبر "الفيديو كونفراس" وذلك في إطار خطة الغرفة، ووزاره السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري فى القطاع السياحي.

وبحسب بيان اليوم الخميس، جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع مشروع الدعم المقدم من بنك الإعمار الأوروبي E B R D ومنظمة السياحة العالمية UNWTO الذي يهدف لتقديم الدعم الفني فى قطاع السياحة للتعافي من جائحة كورونا.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن هذه الدورات التدريبية التي يتم عقدها بنظام الأونلاين تقام بديلاً للدورات الشخصية التي كانت تشترط حضور المتدرب بنفسه إلى مقر وموقع التدريب، وتواكب الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المصري، أن الغرفة حريصة على استمرار خطتها التدريبية التي تستهدف دعم المنشآت والمطاعم الأعضاء بالغرفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لروادها من خلال إقامة دورات تدريبية يحاضر فيها متخصصين في مجالات صحة وسلامة الغذاء وفنون الضيافة للارتقاء بمستوى العمالة وتنمية مهاراتهم وجودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، إنه نظراً للظروف التي تواجهنا من الموجة الثانية لفيروس كورونا، فإن الغرفة لجأت لنظام التدريب عبر الــ ON LINE خلال الفترة الحالية، واتجاه أغلب المنشآت لإلغاء فكرة مشاركة عمالها في الدورات التدريبية، مما يعرقل خطتنا التدريبية الهادفة لتسهيل اكتساب العاملين المهارات المرتبطة بالعمل والحصول على المعارف التي تساعد على تحسين الأداء، فضلاً عن الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للعاملين.

وأشار وهبة، إلى أن التدريب أون لاين يوفر اتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه في احتراف المجال، فضلاً عن انه يمكن المتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الإحتراف، مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال اختصاصه.

وأضاف أن التدريب عبر أون لاين له مميزات عديدة، منها استغلال وقت فراغك في التدريب أون لاين، أو يمكنك مشاهدة فيديو أو الإستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة في أي وقت وأي مكان، كما أنه أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد، وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة.

وأعلن وهبة، أنه سيتم تنظيم أولى هذه الدورات التدريبية الإفتراضية Webinar حول "السلامة والصحة المهنية في المطاعم والفنادق يوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2021 من الساعة 5 مساء وحتى 6.15 مساء وسيقوم بتقديم المحتوى خبراء فى المجال السياحى وسيتم منح شهادات معتمدة من منظمة السياحة العالمية بالحضور ولن يقتصر الـ Webinar على تسجيل الدخول فقط ولكن سيتطرق إلى مناقشات تفاعلية، وأن العدد المحدد للاشتراك فى هذه الدورة هو 100 مشارك ويتم التسجيل عبر الرابط التالي اضغط هنا

وان الباب مفتوح لتسجيل بيانات الحاضرين لــ(Webinar) وذلك خلال موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل 14 فبراير الجاري وسيتم موافاة المسجلين والمقبولين باللينك الخاص بالدورة فور تلقيه من منظمة السياحة العالمية.