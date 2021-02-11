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رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا"

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رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا" رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا"

مصراوي Masrawy

05:16 م الخميس 11 فبراير 2021

ريجا- (د ب أ):

تلقى رئيس لاتفيا إيجيلز ليفيتس ورئيس الوزراء كريسانيس كارينز أول جرعة لهما من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مستشفى جامعة ريجا، الخميس، حيث نقلت كاميرات التليفزيون عملية تطعيمهما على الهواء مباشرة.

وناشد ليفيتس سكان البلاد بأن يحذوا حذوه، "حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية بسرعة أكبر".

وتعرضت حكومة لاتفيا لانتقادات شديدة بسبب بطء بدء حملة التطعيم باللقاح في البلاد .

ووفقا للبيانات الرسمية، تم حتى الآن تطعيم أقل من 18 ألف شخص في البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 1.9 مليون نسمة، تلقى نحو 80 في المئة منهم بالفعل كلتا الجرعتين.

وكشفت الدراسات الاستقصائية أن نحو 50 في المئة من سكان البلاد يرحبون بالتطعيم. وتعرضت حملة التطعيم باللقاح لمصاعب بسبب تداول نظريات المؤامرة والتحيز.

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