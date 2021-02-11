النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين

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وتمكين المدين المفلس من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية المضفاة وفقاً لنظام الإفلاس، تستهدف رعاية حقوق الدائنين على نحو عادل، وتمكين المدين المفلس - من استغرقت ديونه جميع أصوله - من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه المالية.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".