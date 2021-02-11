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"السياحة" تدشِّن برنامج "كرام" لدعم المبدعين في 3 مجالات

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"السياحة" تدشِّن برنامج "كرام" لدعم المبدعين في 3 مجالات "السياحة" تدشِّن برنامج "كرام" لدعم المبدعين في 3 مجالات
لتمكينهم من الانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح

أعلنت الهيئة للسياحة إطلاق برنامج كرام لصياغة وصناعة التجارب السياحية الملهمة عبر احتضان المبدعين والموهوبين من أصحاب التجارب، والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، وتقديم الدعم والمساندة من خلال التدريب والتأهيل، وصقل المواهب، وتطوير القدرات، وتمكينهم من الانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج الهيئة السعودية للسياحة في مجال المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، وخلق فرص العمل والاستثمار، وتمكينهم من الانضمام للقطاع، وتعزيز قدرات رواد الأعمال لجني وتعظيم الفوائد الاقتصادية، إضافة إلى ترسيخ مشاعر الترحاب وكرم الضيافة وقيم الحفاوة السعودية الأصيلة.

وبإمكان الراغبين في الانضمام الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتسجيل عبر زيارة الموقع الرسمي لبرنامج كرام.

يُذكر أن برنامج كرام متخصص في صناعة التجارب السياحية الملهمة ضمن برامج المشاركة المجتمعية للهيئة السعودية للسياحة، وسيتم اختيار المرشحين وضمهم عبر مراحل عدة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال صناعة التجارب السياحية والتسويق وريادة الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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