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المفوضية الأوروبية توافق على 23 طلبًا إضافيًا لتصدير لقاحات كورونا

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المفوضية الأوروبية توافق على 23 طلبًا إضافيًا لتصدير لقاحات كورونا المفوضية الأوروبية توافق على 23 طلبًا إضافيًا لتصدير لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

09:43 م الأربعاء 10 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، موافقتها على 23 طلبا إضافيا لتصدير لقاحات المستجد إلى المناطق الأخرى في العالم وفق نظام رخص التصدير الجديد للاتحاد الأوروبي ليصل إجمالي عدد الموافقات إلى 27.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى إعلان المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم يأتي في أعقاب إعلانها الأسبوع الماضي موافقتها على 4 طلبات تصدير، اثنان منها إلى كندا وواحد إلى اليابان وآخر إلى بريطانيا.

وأشارت المفوضية إلى أنها وافقت على جميع طلبات التصدير التي تلقتها حتى الآن، وأن الطلبات الأخيرة تشمل العديد من الدول، منها أستراليا والصين والمكسيك ونيوزيلندا وسلطنة عمان والسعودية.

وتعتزم المفوضية الأوروبية التواصل بشكل منتظم بشأن تطبيق هذا النظام، بحسب ميريام جارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية.

كان الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة وضع نظام رخص تصدير اللقاحات في 30 يناير الحالي، في ظل دعوات سياسية للاتحاد من أجل ضمان توافر اللقاحات لتلبية احتياجات دول الاتحاد وتسريع وتيرة التطعيم البطيئة نسبيا قبل السماح بتصدير اللقاحات.

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مصراوي Masrawy

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