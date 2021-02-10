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فور إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر، تبادر إلى الأذهان السؤال حول معنى الاسم الذي أطلق على الجزيرة الرئيسة للمشروع السياحي الضخم.

ويشير اسم "كورال" إلى الكلمة الإنجليزية "Coral"، والتي تعني المرجان، فيما تعني "بلوم - Bloom" الازدهار أو الريعان بالإنجليزية، ما قد يشكل الاسم مترابطاً "ازدهار المرجان".

واستوحى الاسم من الشعاب المرجانية التي تشتهر بها المنطقة، والتي تستحوذ على نحو 6.2% من جميع الشعاب المرجانية على مستوى العالم، وفضلاً عن منظرها الخلاب الذي يجذب السياح من مختلف بقاع العالم، فهي تضطلع بدور مهم محوري في توازن قاع البحر، فهي تشجع على نمو النباتات والأعشاب البحرية المختلفة وتكاثرها؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تأثير العواصف والأمواج على الشريط الساحلي.



من جهته، كشف مدير الاستديو في شركة "فوستر وشركاه" جيرارد إيفيندين، المسؤولة عن تصاميم المشروع، عن مصدر الإلهام في اختيار الاسم قائلاً: "استلهمنا رؤيتنا لجزيرة شُريرة من حالتها الطبيعية، فتصميم الفنادق يوحي وكأنها أخشاب طافية جرفتها الأمواج إلى الشطآن لتستقر بين الكثبان الرملية. وتساهم المواد التي نستخدمها وتأثيرها البيئي المنخفض في حماية البيئة البكر للجزيرة، بينما تساعد الإضافات على تعزيز معالمها الطبيعية القائمة - ومن هنا جاء الاسم "كورال بلوم" (ومعناها "ازدهار المرجان")".