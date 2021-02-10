"كان يعلمه القيادة".. حبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة صغير بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، مساء الأربعاء، بحبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة آخر في حادث سير بشربين، في محافظة الدقهلية.

وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم، أنها تلقت يوم الثامن من شهر فبراير الجاري بلاغًا من مستشفى شربين بوفاة طفل عمره سبع سنوات على إثر إصابته في حادث سير.

سألت "النيابة العامة" والدَهُ وشاهديْنِ آخرينِ فأجمعوا على تسبب طفلٍ آخر في وفاة المجني عليه بصدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأنَّ الأخير كان يُعلِّم ابنه قيادتَها خلالَ أسبوعٍ سبَقَ الواقعة.

وسألت "النيابة العامة" الطفلَ المتسبِّبَ في الحادث -وعمره أحد عشر عامًا- فقرَّر أنه قاد السيارة عقب مغادرة والده منها، وأنه صدم المجني عليه مما تسبب وفاته.

واستجوبت "النيابة العامة" والدَهُ فأنكر ما نُسب إليه مُرددًا ما قاله نجله في التحقيقات.

وأكدت تحريات الشرطة اعتيادَ المتهم المذكور السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يومَ الواقعة سلَّمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببًا في وفاته.

وأمرت "النيابة العامة" بحبس المتهم -والد الطفل المتسبب في الحادث- أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم ابنه لوالدته والتحفظ على السيارة، وجارٍ استكمال التحقيقات.