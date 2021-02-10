أخبار عاجلة

بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
"خشعان" يستعرض جهود السعودية في مكافحة "كورونا" أمام الأمم المتحدة -
الإنذار المبكر عبر الجوال -
"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"كان يعلمه القيادة".. حبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة صغير بالدقهلية

Print
"كان يعلمه القيادة".. حبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة صغير بالدقهلية "كان يعلمه القيادة".. حبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة صغير بالدقهلية

مصراوي Masrawy

09:25 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، مساء الأربعاء، بحبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة آخر في حادث سير بشربين، في محافظة الدقهلية.

وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم، أنها تلقت يوم الثامن من شهر فبراير الجاري بلاغًا من مستشفى شربين بوفاة طفل عمره سبع سنوات على إثر إصابته في حادث سير.

سألت "النيابة العامة" والدَهُ وشاهديْنِ آخرينِ فأجمعوا على تسبب طفلٍ آخر في وفاة المجني عليه بصدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأنَّ الأخير كان يُعلِّم ابنه قيادتَها خلالَ أسبوعٍ سبَقَ الواقعة.

وسألت "النيابة العامة" الطفلَ المتسبِّبَ في الحادث -وعمره أحد عشر عامًا- فقرَّر أنه قاد السيارة عقب مغادرة والده منها، وأنه صدم المجني عليه مما تسبب وفاته.

واستجوبت "النيابة العامة" والدَهُ فأنكر ما نُسب إليه مُرددًا ما قاله نجله في التحقيقات.

وأكدت تحريات الشرطة اعتيادَ المتهم المذكور السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يومَ الواقعة سلَّمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببًا في وفاته.

وأمرت "النيابة العامة" بحبس المتهم -والد الطفل المتسبب في الحادث- أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم ابنه لوالدته والتحفظ على السيارة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية