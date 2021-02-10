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"الهيئة الملكية بالجبيل" و"جسفت" يوقّعان اتفاقية للشراكة في المجال الثقافي والفني

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"الهيئة الملكية بالجبيل" و"جسفت" يوقّعان اتفاقية للشراكة في المجال الثقافي والفني "الهيئة الملكية بالجبيل" و"جسفت" يوقّعان اتفاقية للشراكة في المجال الثقافي والفني
لإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بالمدينة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية

‬وقّعت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلةً بإدارة الخدمات الاجتماعية، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية للفنون التشكيلية (جسفت)، فرع الجبيل؛ بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الثقافي والفني للإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وأوضح مدير إدارة الخدمات خلف الشمري، أن المذكرة تأتي ضمن حرصاً من "الهيئة الملكية" على تلبية احتياجات المجتمع التنموية، وإيجاد بيئة اجتماعية جاذبة بمدينة الجبيل الصناعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأضاف "الشمري": "نسعى من خلال هذه المذكرة إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج النوعية الثقافية لخدمة المجتمع، و‌دعم وتشجيع المواهب الثقافية بالمدينة، وترسيخ وتعزيز الصلة بين أفراد المجتمع والفن التشكيلي، ورفع جودة الأنشطة الفنية وتعزيز كفاءة مخرجاتها، إضافة إلى إيجاد بيئة تدعم الإبداع وتسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة العمل الثقافي والفني".

من جانبها، أوضحت مديرة فرع جمعية "جسفت" الجبيل نادية العتيبي، أن "الجمعية تسعى من هذه المذكرة إلى تحقيق أهدافنا المشتركة مع مختلف القطاعات والجهات المؤثرة ولإبراز الأثر الكبير للقطاع الغير الربحي، فقد حرصنا على توثيق هذه الصلات بإبرام عدد من الاتفاقيات التي تضمن تحقيق ما نصبو إليه من إحداث نقلة نوعية في صناعة الحركة التشكيلية والثقافية، وأخذ الذائقة الفنية للمجتمع المتلقي إلى مستويات عالية من التعلم ونشر المعرفة والإدراك لهذه الناحية وبشكل إيجابي".

وأضافت: "تُعد مدينة الجبيل الصناعية ذات مكانة قيادية مهمة وإمكانيات متوفرة ومعززة لجودة الحياة في المدينة، لذا أصبح من الضروري إحداث تعاون مشترك يبرز اهتمام كلا الطرفين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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