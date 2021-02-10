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الادعاء بمحاكمة يستعد لعرض لقطات جديدة لهجوم الكابيتول

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الادعاء بمحاكمة ترامب يستعد لعرض لقطات جديدة لهجوم الكابيتول الادعاء بمحاكمة يستعد لعرض لقطات جديدة لهجوم الكابيتول

مصراوي Masrawy

05:46 م الأربعاء 10 فبراير 2021

وكالات

‏ينطلق مساء الأربعاء، بمجلس الشيوخ اليوم الثاني من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، بعد موافقة المجلس أمس على دستورية المحاكمة بتصويت ٥٥ عضوًا مقابل ٤٥ صوتًا لعدم دستوريتها، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

ومن المقرر أن يعرض مديرو المساءلة في مجلس النواب الأمريكي لمدة يومين متتاليين مقاطع جديد للهجوم على الكابيتول في ٦ يناير، من قبل أنصار ترامب بعد خطاب ناري له طالبهم خلاله "بالقتال من أجل أمريكا، وقلب نتيجة الانتخابات".

بعد ذلك سيكون أمام الفريق القانوني للدفاع عن ترامب، يومان للرد على اتهامات الديمقراطيين.

ويمكن لمجلس الشيوخ أن يناقش ويصوت على ما إذا كان سيستدعى الشهود ، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم البحث عن أي منهم في المحاكمة.

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