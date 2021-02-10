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محافظ بورسعيد: وصول المياه والكهرباء بصورة دائمة إلى "سهل الطينة" خلال عام

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محافظ بورسعيد: وصول المياه والكهرباء بصورة دائمة إلى "سهل الطينة" خلال عام محافظ بورسعيد: وصول المياه والكهرباء بصورة دائمة إلى "سهل الطينة" خلال عام

مصراوي Masrawy

05:41 م الأربعاء 10 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن وصول المياه والكهرباء بصورة دائمة إلى جميع مناطق سهل الطينة، سيكون خلال عام، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أهالي المنطقة.

وأعلن المحافظ، خلال اللقاء الذي عقده مع أهالي سهل الطينة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التنمية الزراعية، واللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، عن أنه سيجرى تأجيل سداد أقساط الأراضي لأهالي المنطقة، وكذلك إلغاء الفوائد، بعد قيام اللجنة التي ستشكل من الهيئة بالتأكد من ممارسة الأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الري لإلغاء غرامات المياه.

وأكد على أن منطقة سهل الطينة قد شهدت تحولًا وتنمية بشكل كبير في الخدمات التنموية، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة في هذه المناطق، وحل أي مشكلات تشهدها، مؤكدًا توفير كل الدعم بما يوفر أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

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