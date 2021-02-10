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رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة جميع المسؤولين عن مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة

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رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة جميع المسؤولين عن مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة جميع المسؤولين عن مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة

مصراوي Masrawy

04:48 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ الذي أكد على سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكافة القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي ما زالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة مرتكبي تلك المخالفات -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أن المنشور في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

ومن منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة وتحقيق الردع العام والخاص.

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