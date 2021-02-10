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رغم جائحة كورونا.. فحص 5 ملايين سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

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رغم جائحة كورونا.. فحص 5 ملايين سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة رغم جائحة كورونا.. فحص 5 ملايين سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

مصراوي Masrawy

04:48 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فحص 5 ملايين سيدة حتى الآن خلال فترة جائحة "كورورنا"، ضمن البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، مشيرة إلى أنه تم استكمال العمل بالمبادرة، رغم استمرار الجائحة والتحديات المصاحبة لها، وذلك لخطورة تبعيات التوقف من تأخر اكتشاف المرض وتدهور الحالة المرضية للمرضى والذي يؤثر على معدلات الشفاء.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المٌقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الخدمات المقدمة لرعاية مرضى فيروس "كورونا" أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد المرضي الذين احتاجوا إلى تدخل جراحي بلغ 215.650 مريضًا خلال الفترة من مطلع مارس 2020 حتى 31 يناير الماضي، وذلك في تخصصات: القسطرة المخية، والقسطرة الطرفية، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة قوقعة الأذن، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة القلبية، والمخ والأعصاب، والقلب المفتوح، والعظام، والرمد، والأورام، إضافة إلى نحو 14 ألف مريض حصلوا على علاج دوائي بديلًا عن الإجراء الجراحي، ما يمثل حوالي 33% من إجمالي الحالات منذ بدء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو 2018.​

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