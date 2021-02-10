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التعليم العالي تعلن عودة الدكتور عادل عبد الغفار مستشارا إعلاميا للوزارة

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التعليم العالي تعلن عودة الدكتور عادل عبد الغفار مستشارا إعلاميا للوزارة التعليم العالي تعلن عودة الدكتور عادل عبد الغفار مستشارا إعلاميا للوزارة

مصراوي Masrawy

04:28 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارا بندب الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت وزارة التعليم العالي، فى بيان، اليوم الثلاثاء، يذكر أن عبد الغفار كان قد شغل منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة.

وأضافت كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، ويرأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي.

ويشارك كمحكم بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية، إضافة إلى المناقشة والإشراف على العديد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الوطنية المصرية والعربية.

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