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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7 كيلو بانجو في القليوبية

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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7 كيلو بانجو في القليوبية ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7 كيلو بانجو في القليوبية

مصراوي Masrawy

04:57 م الأربعاء 10 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 عاطلين، أحدهم هارب من 13 قضية، بحوزتهم 7 كيلو جرامات من مخدر البانجو، ببنها، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، عدة بلاغات بوجود 3 عاطلين، يروجون المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الشموت التابعة لدائرة مركز بنها، وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث المركز، أن المتهمين يتخذون إحدى المناطق النائية بالشموت وكرًا لتوزيع المخدرات على عملائهم.

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن معاونو مباحث مركز بنها، من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

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